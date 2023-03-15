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عربي-دولي

بعد حادث المسيرة.. ماذا دار في الاتصال بين وزيري دفاع روسيا وأميركا؟

Lebanon 24
15-03-2023 | 16:40
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قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إنه أبلغ نظيره الروسي الجنرال سيرغي شويغو بأن الولايات المتحدة ستواصل تحليق طائراتها في المجال الجوي الدولي، بعد اتهام طائرة روسية بإسقاط مسيّرة أميركية كانت تحلّق فوق البحر الأسود.
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من جابنه، أبلغ وزير الدفاع الروسي نظيره الأميركي أن "تزايد" النشاط الاستخباراتي الأميركي ضد روسيا أدى إلى حادثة المسيرة. (سكاي نيوز)
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