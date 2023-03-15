إعتقال ضابط كبير في تركيا... سرق مجوهرات من تحت أنقاض الزلزال!

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أوقفت قوات الأمن في تركيا معاون قائد شرطة مدينة هاطاي جنوب شرق البلاد، بتهمة سرقة مجوهرات من تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب المنطقة في فبراير الماضي.واشتبهت قوات الأمن التي تتولى تأمين المنطقة ببلدية أنطاكيا في مساعد لقائد شرطة في مديرية أمن سقاريا، و حارس الأحياء والأسواق بمديرية أمن إسطنبول.وتمكنت قوات الأمن من مصادرة حقيبة كانت بحوزتهما بحيث عثرت فيها العديد من القطع الثمينة من بينها مجوهرات وهواتف، محمولة وأجهزة الكترونية مختلفة، وعملات نقدية مختلفة.وصادرت قوات الأمن المتعلقات الثمينة التي تم سرقتها، واعتقلت كل من المشتبه بهما. (روسيا اليوم)