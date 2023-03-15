القبض على 110 متهمين بتسميم تلميذات المدارس في إيران

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أعلنت الشرطة الإيرانية القبض على 110 مشبوهين بتسميم الآلاف من تلميذات المدارس في أنحاء البلاد.وأعلن المتحدث باسم الشرطة اللواء سعيد منتظر المهدي عن الاعتقالات في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية.وقال المهدي إن الشرطة صادرت الآلاف من الألعاب المتفجرة ذات الرائحة الكريهة، في إشارة إلى أن بعض الهجمات المزعومة ربما كانت مقالب مقلدة، وأضاف أن الشرطة صادرت أيضا الآلاف من اللعب الأخرى التي تبدو أكثر خطورة، حيث تم نقل مئات الطلاب إلى المستشفيات، وفقا لتقارير وسائل إعلام محلية وجماعات حقوقية. (روسيا اليوم)