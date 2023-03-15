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عربي-دولي

شمخاني يزور الإمارات... والسعودية منفتحة على الاستثمار في إيران

Lebanon 24
15-03-2023 | 19:00
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يُجري أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني زيارة لافتة إلى الإمارات اليوم، في وقت لم تستبعد السعودية ضخ استثمارات بالجمهورية الإسلامية في حال نجاح اتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، في حين أطلقت الصين مناورات بحرية بمشاركة قوات إيرانية وروسية في شمال المحيط الهندي. بعد أسبوع من مشاركته بمفاوضات سعودية أفضت إلى إعلان اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والرياض، برعاية الصين، يبدأ اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، زيارة لافتة إلى الإمارات.
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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أمس، بأن شمخاني سيتوجه إلى أبوظبي علي رأس وفد اقتصادي وأمني رفيع المستوى بعد مضي 15 شهراً على زيارة قام بها مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان للجمهورية الإسلامية.
في موازاة ذلك، ذكرت وكالة نور نيوز أن زيارة شمخاني تأتي تلبية لدعوة رسمية من نظيره الإماراتي لبحث قضايا ثنائية وإقليمية ودولية.
وتأتي زيارة المسؤول الإيراني لأبوظبي في وقت يتزايد التقارب بين إيران ودول الخليج، على ضوء الاتفاق الذي رعته بكين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض وإعادة فتح السفارتين في غضون شهرين، لإنهاء القطيعة التي بدأت عام 2016. وتسلط زيارة شمخاني للإمارات الضوء على تنامي العلاقات بين طهران وأبوظبي، منذ أن أعادت الإمارات سفيرها إلى إيران في سبتمبر الماضي، بعد خفضها مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية لأكثر من 6 سنوات، إثر خلافها مع السعودية.
 
 وجاء الإعلان عن الزيارة بعد ساعات من اعتبار علي بهادري جهرمي، (المتحدث باسم حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي)، أن الاتفاق الدبلوماسي بين إيران والسعودية يصحح "خطأ استراتيجياً" في سياسة طهران الخارجية بعد 7 سنوات من العلاقات المتوترة. وقال جهرمي، في مؤتمر أمس الأول، إن "إعادة العلاقات مع السعودية أظهرت أن حل القضايا الإقليمية والعالمية لا يمرّ من خلال الغرب فقط، وكان هناك خطأ استراتيجي في الماضي بمجال السياسة الخارجية بهذا الشأن".

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