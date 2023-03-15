Advertisement

عربي-دولي

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً قبالة ساحلها الشرقي

Lebanon 24
15-03-2023 | 20:30
A-
A+
Doc-P-1047737-638145269951057185.jpg
Doc-P-1047737-638145269951057185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في البحر قبالة ساحلها الشرقي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سول: صاروخ كوريا الشمالية قطع مسافة 1000 كيلومتر قبل السقوط في البحر
lebanon 24
16/03/2023 11:01:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الأركان الكورية الجنوبية: كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً جديداً اليوم قبالة ساحلها الشرقي
lebanon 24
16/03/2023 11:01:41 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية: أجرينا اليوم اختباراً صاروخياً
lebanon 24
16/03/2023 11:01:41 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً قبالة سواحلها الشرقية
lebanon 24
16/03/2023 11:01:41 Lebanon 24 Lebanon 24

صاروخ

كوريا الشمالية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2023-03-16
04:30 | 2023-03-16
04:30 | 2023-03-16
04:28 | 2023-03-16
04:00 | 2023-03-16
03:30 | 2023-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website