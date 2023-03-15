"الطاقة الذرية" تعلن اختفاء 2.5 طن من اليورانيوم في ليبيا

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأربعاء باختفاء نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا، وفق إعلان تلّقته وكالة فرانس برس.

وجاء في تقرير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن مفتّشي الهيئة الأممية اكتشفوا خلال زيارة أجروها الثلاثاء أن "عشر حاويات تحوي نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي على شكل مركّز اليورانيوم (الكعكة الصفراء) لم تعد موجودة في الموقع الذي كانت السلطات قد أعلنت عنه".

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