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عربي-دولي

سفينة حربية ألمانية توقفت بـ"مهمة سرية" بمنطقة "السيل الشمالي" قبل تفجيره.. تفاصيل تُكشف

Lebanon 24
16-03-2023 | 00:30
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توقفت سفينة حربية ألمانية في "مهمة سرية روتينية" بمنطقة تفجير "السيل الشمالي"، قبل أيام من العمل التخريبي الذي تعرض له، وفق ما نقلت قناة ZDF عن مصدر بقيادة البحرية الألمانية.

 

وقال المصدر الذي لم تسمّه القناة: "على مدى عدة أيام، كانت قوات البحرية الألمانية متواجدة بالقرب من موقع انفجار خط أنابيب السيل الشمالي عبر سفينة استطلاع تابعة لها قبل أيام من وقوع الهجوم."

 

وأوضح المصدر أن سفينة Bundeswehr غادرت ميناء مدينة كيل الألمانية في 7 أيلول من العام الماضي وحتى 14 أيلول كانت على بعد أقل من 11 ميلا بحريا جنوب شرق المكان الذي وقع فيه الحادث يوم 26 أيلول.

 

هذا ولا تزال مهمة تلك السفينة "سرية" من قبل القيادة البحرية. وعندما سألت وسائل الإعلام عن ذلك، حصلوا على الإجابة بأنها كانت في "مهمة روتينية".

 

وأضاف المصدر العسكري أن السفينة جمعت "مجموعة واسعة من المعلومات التي تخضع للتصنيف الصارم".

 

وفي السياق ذاته اعتبر أن المعلومات التي تم الحصول عليها لا تسمح بالتوصل إلى "استنتاج بشأن مرتكبي الضرر" ضد خطوط "السيل الشمالي".(روسيا اليوم)

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