"دعوا الروس ينتقدون قياداتهم العسكرية".. تصريح ناري لرئيس فاغنر!

طالب رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية أمس الأربعاء بالسماح للمواطنين الروس بانتقاد كبار القادة العسكريين، بعد إقرار مجلس النواب الروسي قانونا يشدد العقوبات على من يشوهون سمعة القوات التي تحارب في أوكرانيا.

ويوم الثلاثاء وافق المشرّعون الروس على قانون يتضمن عقوبات سجن قاسية بحق الأشخاص الذين ينتقدون حتى المرتزقة، وهو إجراء كان ينطبق في السابق على الجيش النظامي فقط.

وقال يفغيني بريغوجين رئيس "فاغنر" أمس الأربعاء إن الناس يجب أن يمتلكوا حرية التعبير عن آرائهم، والجنود العاديين فقط هم فوق أي انتقاد.

وتابع: "أعتقد أن قانون مكافحة تشويه السمعة يجب ألا يسري على أركان القيادة، أي أنا ووزير الدفاع والقادة الآخرين الذين يرتكبون أو يمكن أن يرتكبوا أخطاء أثناء عملية عسكرية خاصة. يجب على المجتمع أن يقول ما يراه ضروريا عنهم. الجندي وحده هو المقدّس. لذا يجب ترك الجنود وشأنهم".

وشدد بريغوجين على أنه لم "يشوه سمعة" أي شخص، قائلا "أنا أقول الحقيقة فقط" وأن تصريحاته خضعت لتدقيق محاميه قبل نشرها.

وكان بريغوجين الذي فرضت عليه واشنطن وبروكسل عقوبات يعمل في الظل لسنوات، لكن تم تسليط الضوء عليه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويعاني بريغوجين حليف الرئيس فلاديمير بوتين من مشاكل مع وزارة الدفاع الروسية، حيث أعلن تحقيق انتصارات في ساحة المعركة قبل الجيش الروسي واتهم الوزارة بعدم إمداده بالذخيرة المطلوبة.

البرلمان الروسي يهب للدفاع عن سمعة "فاغنر"

وأجرى مجلس النواب الروسي (الدوما)، يوم الثلاثاء، تصويتا لإقرار تعديل من شأنه معاقبة من ثبتت إدانتهم بتشويه سمعة الجماعات "المتطوعة" التي تحارب في أوكرانيا، في توسيع لنطاق قانون يفرض رقابة على الانتقادات التي تستهدف القوات المسلحة الروسية.(سكاي نيوز)