بتهمة الخيانة العظمى.. محاكمة مسؤول أمني أوكراني رفيع المستوى

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أعلن مكتب التحقيقات الوطني الأوكراني اليوم الاثنين، أن رئيساً سابقاً لأجهزة الأمن الأوكرانية في منطقة خاركيف (شرق) سيحاكم بتهمة "الخيانة العظمى"، إذ يشتبه بقيامه بأعمال تخريب لصالح موسكو في بداية العملية العسكرية الروسية.وقال المكتب في بيان على تلغرام إن رومان دودين (40 عاماً) "قام بأعمال تخريب بدلاً من تنظيم" الدفاع عن المنطقة.وجاء في البيان: "بعد اطلاع الدفاع على ملفه، سيُحال إلى المحكمة". وأكد البيان أن دودين أوقِف في أيلول وما زال موقوفاً ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة.ولفت البيان إلى أن دودين اعتبر أن "الهجوم الروسي سينجح وأن القوة المحتلة الروسية ستأخذ في الاعتبار أنشطته التخريبية".وتخلى دودين عن منصبه "من دون إذن" في بداية الحرب وأمر مرؤوسيه "من دون أي أساس قانوني" بمغادرة مدينة خاركيف، بحسب ما أكد مكتب التحقيق.واعتبر المكتب أن المسؤول السابق "شكّل عن قصد ظروفاً" تسمح للروس بالحصول على أسلحة وذخيرة مخزنة في المقر الإقليمي لأجهزة الأمن الأوكرانية في خاركيف.