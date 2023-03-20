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عربي-دولي

الاجتماع المغلق بين بوتين وشي.. 4 ساعات ثم مصافحة

Lebanon 24
20-03-2023 | 14:59
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انتهى اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بعد أن استمر لأكثر من 4 ساعات ونصف، وفقا للمصادر الروسية.
 
وخرج بوتين إلى مدخل الكرملين لتوديع الرئيس الصيني. تجاذب الطرفان أطراف الحديث لفترة وجيزة في سيارة شي جين بينغ وتصافحا مودعين بعضهم البعض.
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ويوم الثلاثاء، سيجتمع الرئيسين مرة أخرى ويعقدان محادثات واسعة النطاق.
 
وكانت الخارجية الصينية قد أعلنت في بيان أنه "بدعوة من رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، يقوم الرئيس شي جين بينغ بزيارة دولة لروسيا بين 20 و22 آذار"، بدون إضافة المزيد من التفاصيل.

وسبق أن التقى الرئيسان في أيلول على هامش قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، وكان هذا أول اجتماع بينهما منذ بدء الحرب الأوكرانية.

وأعلنا في هذه المناسبة عزمهما على تعزيز العلاقات بينهما وسط أزمة مع الغرب.
 
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جينبينغ، الإثنين، إن موسكو "اطلعت على مقترحات بكين لحل الصراع في أوكرانيا".

ونقلت وسائل إعلام عن بوتين قوله لشي: "اطلعنا على مقترحاتكم لحل الصراع في أوكرانيا، وسنناقش مبادرتكم التي ننظر لها بعين الاحترام". (سكاي نيوز عربية) 
 
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