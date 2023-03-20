الاجتماع المغلق بين بوتين وشي.. 4 ساعات ثم مصافحة

انتهى اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بعد أن استمر لأكثر من 4 ساعات ونصف، وفقا للمصادر الروسية.

وخرج بوتين إلى مدخل الكرملين لتوديع الرئيس الصيني. تجاذب الطرفان أطراف الحديث لفترة وجيزة في سيارة شي جين بينغ وتصافحا مودعين بعضهم البعض.

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ويوم الثلاثاء، سيجتمع الرئيسين مرة أخرى ويعقدان محادثات واسعة النطاق.

وكانت الخارجية الصينية قد أعلنت في بيان أنه "بدعوة من رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، يقوم الرئيس شي جين بينغ بزيارة دولة لروسيا بين 20 و22 آذار"، بدون إضافة المزيد من التفاصيل.



وسبق أن التقى الرئيسان في أيلول على هامش قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، وكان هذا أول اجتماع بينهما منذ بدء الحرب الأوكرانية.



وأعلنا في هذه المناسبة عزمهما على تعزيز العلاقات بينهما وسط أزمة مع الغرب.