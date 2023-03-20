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عربي-دولي

بسبب تصريحات متطرفة لوزير.. الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي

Lebanon 24
20-03-2023 | 15:34
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استدعت وزارة الخارجية الأردنية، السفير الإسرائيلي في ‫عمّان، في أعقاب تصريحات متطرفة لوزير المالية الإسرائيلي، واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود ‫المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية.
 
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وألقى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، خطابا في باريس، في وقت متأخر ليل الأحد، قال فيه إن فكرة الشعب الفلسطيني مصطنعة: "لا وجود لشيء اسمه شعب فلسطيني، لا يوجد تاريخ فلسطيني، ولا لغة فلسطينية".

وتحدث الوزير الإسرائيلي من خلف منصة ملفوفة بما بدت أنها صورة تظهر خريطة إسرائيل التي تضم الضفة الغربية وغزة والأردن.
 
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية في بيان إن ظهور سموتريتش وأمامه تلك الصورة "يمثل تصرفا تحريضيا أرعنا، وخرقا للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية".

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا مساء الإثنين تؤكد فيه أنها ملتزمة باتفاق السلام المبرم بين البلدين عام 1994.

وجاء في البيان أنه "لم يطرأ أي تغيير على موقف دولة إسرائيل التي تعترف بوحدة أراضي المملكة الهاشمية". (سكاي نيوز عربية)
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