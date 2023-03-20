مُفاجأة عن الدولار لن يتوقعها أحد.. معلومات تكشف تفاصيل مثيرة!

صحيح أن مشهد انهيار العملات في عدد من الدول العربية هو الطاغي هذه الأيام، إلا أن 4 منها تتصدّر لائحة العملات العشر الأقوى عالمياً والصادرة عن مجلة "فوربس" هذا الشهر عن عام 2023. فلأي دول هذه العملات وكم سعرها مقابل الدولار؟

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يُنظر إلى الدولار الأميركي عموما على أنه أقوى عملة في العالم، فهو بالتأكيد من أكثر العملات تداولاً على الساحة العالمية بهامش ما. لكن قد تندهش من أن الدولار ليس أقوى العملات "الورقية" التقليدية التي يبلغ عددها 180 عملة معترف بها كعملة قانونية في جميع أنحاء العالم.



كيف يتم تسعير العملات في الأسواق؟ يُنظر إلى الدولار الأميركي عموما على أنه أقوى عملة في العالم، فهو بالتأكيد من أكثر العملات تداولاً على الساحة العالمية بهامش ما. لكن قد تندهش من أن الدولار ليس أقوى العملات "الورقية" التقليدية التي يبلغ عددها 180 عملة معترف بها كعملة قانونية في جميع أنحاء العالم.

يتم تداول العملات الأجنبية قياساً إلى عملة أُخرى كأن يشتري أحدهم الدولار الأميركي بالجنيه الإسترليني، وفق آلية تسمّى "سعر الصرف".



تجدر الإشارة إلى أن معظم العملات "عائمة"، ما يعني أن قيمتها تتقلب حسب العرض والطلب. ومع ذلك، فإن بعض العملات "مثبتة"، بمعنى أن قيمتها بالنسبة إلى عملة أخرى (مثل الدولار الأميركي) ثابتة بسعر متفق عليه.



وتؤثر أسعار الصرف على كلفة السلع والخدمات بعملة أجنبية. مثلاً، إذا ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، فإن قضاء عطلة في الولايات المتحدة سيكلف أكثر إذا كان السائح يمتلك جنيهات.



ومع ذلك، فإن تحركات أسعار الصرف تخلق أيضاً فرصة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تحقيق ربح من تداول العملات الأجنبية.



وعليك أن تتنبّه إلى أن أي شكل من أشكال الاستثمار أو المضاربة القائم على سوق العملات يعرّض رأس المال بالكامل للخطر، إذ يمكن أن ترتفع قيمة الاستثمارات وتنخفض، لذلك قد تخسر بعضاً من أموالك أو كلها.



ما هي أقوى 10 عملات في العالم سنة 2023؟

حللت "فوربس" أقوى العملات، بناء على عدد وحدات العملة الأجنبية المستلمة مقابل دولار أميركي واحد، استناداً إلى أسعار الصرف المستخرجة من محوّل العملات الخاص بـ"فوربس"، بناء على البيانات القادمة من المزوّد "أوبن إكستشاينج" Open Exchange، بحسب أسعار 8 آذار الحالي.



1 - الدينار الكويتي

أقوى عملة في العالم، حيث يشتري 3.26 دولارات أميركية. وبكلام آخر، كل دولار أميركي يساوي 0.31 دينار كويتي.



وتقع الكويت بين السعودية والعراق، وتكسب الكثير من ثروتها من كونها مصدّراً عالمياً رائدا للنفط. وتم إصدار الدينار في ستينيات القرن العشرين، وتم ربطه في البداية بالجنيه الإسترليني قبل إعادة ربطه بسلة عملات غير معلنة.



2 - الدينار البحريني

ثاني أقوى عملة في العالم، حيث يشتري الدينار الواحد 2.65 دولار، أو أن الدولار الواحد يساوي 0.38 دينار بحريني.



والبحرين دولة خليجية قبالة سواحل السعودية. ومثل الكويت، تكسب الدولة الكثير من ثروتها من صادرات النفط والغاز. وقد دخل الدينار للتداول عام 1965، وهو مربوط بالدولار الأميركي.



3 - الريال العُماني

ثالث أقوى عملة في العالم، حيث يشتري 2.6 دولار أميركي، أو أن الدولار الواحد يساوي 0.38 ريال.



تقع سلطنة عُمان بين الإمارات واليمن على طرف شبه الجزيرة العربية. وكما هو الحال مع جيرانها الأثرياء الآخرين، تُعد عُمان مُصدّرا رئيسيا للنفط والغاز. وتم إصدار الريال في سبعينيات القرن العشرين، وهو مرتبط بالدولار الأميركي.



4 - الدينار الأردني

رابع أقوى عملة في العالم، حيث يشتري الدينار 1.41 دولار أميركي، أو أن الدولار الواحد يساوي 0.71 دينار.



والأردن بلد غير ساحلي إلى حد كبير، على الحدود مع مصر وسورية والعراق والسعودية، وهو أقل اعتمادا بكثير على صادرات النفط والغاز من جيرانه، ويعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي والديون المتزايدة. وقد دخل الدينار إلى للتداول عام 1950، وهو مرتبط بالدولار الأميركي.



5 - الجنيه الإسترليني

خامس أقوى عملة في العالم حيث يشتري 1.2 دولار أميركي، أو أن الدولار الواحد يساوي 0.83 جنيه.



تعد بريطانيا سادس أكبر دولة من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للبنك الدولي. وتم إصدار الجنيه لأول مرة في القرن الرابع عشر قبل أن يتم كسر قيمته العشرية عام 1971. وهو عملة حُرّة معوّمة، وبالتالي غير مرتبطة بعملات أخرى.



6 - دولار جزر كايمان

سادس أقوى عملة مشتركة في العالم، حيث يشتري 1.2 دولار أميركي، أي أن الدولار الأميركي يساوي 0.83 دولار جزر كايمان.



وجزر كايمان هي إقليم بريطاني في منطقة البحر الكاريبي، وهي مركز مالي خارجي. تم إصدار هذه العملة لأول مرة في سبعينيات القرن العشرين، وهي مرتبطة بالدولار الأميركي.



7 - جنيه جبل طارق

سادس أقوى عملة مشتركة في العالم، حيث يشتري 1.2 دولار أميركي، بمعنى أن الدولار الأميركي يساوي 0.83 جنيه جبل طارق.



ويقع جبل طارق في الطرف الجنوبي لإسبانيا، وهو رسميا إقليم بريطاني. وتم تقديم جنيه جبل طارق لأول مرة في عشرينيات القرن العشرين، وهو مرتبط بالجنيه الإسترليني على قدم المساواة، بمعنى أن قيمة العملتين متساوية.



8 - الفرنك السويسري

ثامن أقوى عملة مشتركة في العالم، حيث يشتري الفرنك 1.07 دولار أميركي، بمعنى أن الدولار يساوي 0.93 فرنك.



والفرنك هو العملة القانونية الرسمية لسويسرا وليختنشتاين، ويُنظر إليه على أنه ملاذ آمن بسبب الاستقرار السياسي في سويسرا. وتم تقديم الفرنك عام 1850، ثم تم ربطه لفترة وجيزة باليورو قبل الانتقال إلى التعويم الحر.



9 - اليورو

اليورو هو ثامن أقوى عملة مشتركة في العالم حيث يشتري 1.07 دولار أميركي، بمعنى أن هذا الأخير يساوي 0.94 يورو.



واليورو هو العملة الرسمية لمنطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة من أصل 27 دولة تشكل جزءا من الاتحاد الأوروبي. وقد دخلت العملة في التداول عام 2002، وهي معوّمة بحُرّية.



10 - الدولار الأميركي

عاشر أقوى عملة في العالم، وجميع العملات الأخرى في جميع أنحاء العالم تقل قيمة الواحدة منها عن دولار أميركي واحد.



تم إصدار الدولار الأميركي في القرن الثامن عشر الميلادي، وهو عملة قانونية في الولايات المتحدة والأقاليم الأميركية الأخرى وبعض الدول ذات السيادة، بما فيها بورتوريكو والإكوادور وزيمبابوي.



والولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، والدولار الأميركي هو العملة الأكثر تداولا على مستوى العالم.



كما أن الدولار الأميركي هو أكبر عملة احتياطي في العالم، أي أنه العملة الأكثر احتفاظا في خزائن المصارف المركزية، وهو العملة المستخدمة لتسعير العديد من السلع، بما في ذلك النفط والذهب والنحاس. (العربي الجديد)