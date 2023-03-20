تطورٌ كبير.. مقاتلات روسية تعترض قاذفتين أميركيتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منشآت الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية رصدت، أثناء الخدمة فوق بحر البلطيق، هدفين جويين يحلقان في اتجاه حدود دولة روسيا.





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وأضافت أن الأهداف كانت عبارة عن قاذفتين استراتيجيتين للقوات الجوية الأميركية من طراز "B-52H".

وأكدت الدفاع الروسية: "من أجل تحديد ومنع انتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية، حلقت مقاتلة من طراز "سو – 35" تابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية إلى الجو، لاعتراض الطائرات الأميركية".

واشارت الوزارة، الى انه بعد إزالة تهديد الطائرات العسكرية الأميركية من حدود روسيا، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها.