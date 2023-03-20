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عربي-دولي

تطورٌ كبير.. مقاتلات روسية تعترض قاذفتين أميركيتين

Lebanon 24
20-03-2023 | 16:10
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منشآت الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية رصدت، أثناء الخدمة فوق بحر البلطيق، هدفين جويين يحلقان في اتجاه حدود دولة روسيا.

 
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وأضافت أن الأهداف كانت عبارة عن قاذفتين استراتيجيتين للقوات الجوية الأميركية من طراز "B-52H".
 
وأكدت الدفاع الروسية: "من أجل تحديد ومنع انتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية، حلقت مقاتلة من طراز "سو – 35" تابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية إلى الجو، لاعتراض الطائرات الأميركية".
 
واشارت الوزارة، الى انه بعد إزالة تهديد الطائرات العسكرية الأميركية من حدود روسيا، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها.
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