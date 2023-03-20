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عربي-دولي

كيم جونغ يقود مناورات تُحاكي هجوماً نووياً

Lebanon 24
20-03-2023 | 18:04
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قاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مناورات عسكرية استمرت يومي السبت والأحد تحاكي هجوماً نووياً مضاداً، بما في ذلك إطلاق صاروخ بالستي يحمل رأساً نووياً وهمياً.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم، أن "كيم أبدى رضاه عن رابع استعراض قوة له بأسبوع، في خضم مناورات عسكرية مشتركة تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والسبت والأحد قُسًِمت إلى تدريبات تحاكي التحول إلى وضعية هجوم نووي مضاد ومناورات لإطلاق صاروخ بالستي تكتيكي يحمل رأساً نووياً وهمياً".
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