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بايدن يُصدر قانوناً يرفع السرية عن وثائق استخبارية أميركية حول منشأ "كوفيد"

Lebanon 24
20-03-2023 | 20:00
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أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن قانوناً يرفع السرية عن معلومات استخبارية حول وجود روابط محتملة بين كوفيد-19 ومختبر في مدينة ووهان الصينية.
وشدّد الرئيس الأميركي في بيان على ضرورة التوصل إلى منشأ كوفيد-19 بما في ذلك روابط محتملة مع معهد ووهان لعلم الفيروسات.
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وأضاف: "سترفع إدارتي السرية وستنشر أكبر قدر ممكن من المعلومات".
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