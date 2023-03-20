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هيئة الرؤية الشرعية تجتمع مساء اليوم

Lebanon 24
20-03-2023 | 20:30
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أعلنت وزارة العدل عن اجتماع هيئة الرؤية الشرعية في تمام الساعة 6:45 من مساء اليوم الثلاثاء، التماساً لرؤية هلال شهر رمضان المبارك وذلك في مقر المجلس الأعلى للقضاء.

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