هيئة الرؤية الشرعية تجتمع مساء اليوم

أعلنت وزارة العدل عن اجتماع هيئة الرؤية الشرعية في تمام الساعة 6:45 من مساء اليوم الثلاثاء، التماساً لرؤية هلال شهر رمضان المبارك وذلك في مقر المجلس الأعلى للقضاء.





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