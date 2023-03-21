خطة أوروبية لدعم كييف.. هذه تفاصيلها

وافقت دول الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين على خطة بقيمة ملياري يورو لإرسال مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا على مدى العام المقبل، في حين وافقت الولايات المتحدة على مساعدة عسكرية إضافية لكييف بقيمة 350 مليون دولار.

وأبلغ وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور الصحفيين على هامش اجتماع في بروكسل لوزراء الخارجية والدفاع في دول الاتحاد الأوروبي: "توصلنا إلى توافق سياسي لإرسال مليون طلقة ذخيرة عيار 155 مليمترا إلى أوكرانيا".

وأفاد بيفكور الذي قادت بلاده المبادرة بأنه "يوجد كثير من التفاصيل ما زال يجب حلها، لكن بالنسبة لي، أهم أمر هو اختتام هذه المفاوضات وتظهر لي شيئا واحدا: ما دامت توجد إرادة، يوجد سبيل".

من جهته، صرّح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الإثنين بأن الولايات المتحدة وافقت على حزمة أخرى من المساعدة العسكرية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار.

ما هي تفاصيل الخطة الأوروبية؟

استندت الخطة التي وافق عليها الوزراء إلى اقتراح من مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بإنفاق مليار يورو على قذائف من المخزونات وإنفاق مليار يورو أخرى على الشراء المشترك.

تقتصر المشتريات المشتركة على شركات من الاتحاد الأوروبي والنرويج التي تربطها علاقات اقتصادية وثيقة بالتكتل.

أرادت بعض حكومات الاتحاد الأوروبي أن تكون المبادرة مفتوحة أمام سوق أوسع بحجة أن هذا قد يساعد في نقل الذخائر بسرعة أكبر إلى أوكرانيا، لكن آخرين قالوا إن أموال الاتحاد الأوروبي يجب أن تذهب إلى شركات الاتحاد الأوروبي وأصروا على أن لديهم القدرة على تلبية الطلب.

في إطار المبادرة وقعت مجموعة من 17 عضوا في التكتل بالإضافة إلى النرويج وثيقة تحدد شروط مسعى مشترك لشراء ذخيرة عيار 155 ملم على وجه السرعة ووضع برنامج طويل الأجل لشراء ذخيرة أخرى.

يمثل هذا خطوة مهمة في تكامل الاتحاد الأوروبي لأن المشتريات الدفاعية في التكتل لا تزال إلى حد كبير في أيدي كل حكومة بمفردها حتى الآن.

وستتولى وكالة الدفاع الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي قيادة جهود الشراء المشتركة الجديدة التي قالت إن النهج المشترك هو "أفضل خيار لخفض الكلفة في اقتصاديات الحجم الكبير".(سكاي نيوز)