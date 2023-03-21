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عربي-دولي

رسالة من رئيس "فاغنر" لوزير الدفاع الروسي.. هذا ما حذره منه

Lebanon 24
21-03-2023 | 01:00
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حذر يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة وزير الدفاع سيرغي شويغو في رسالة نُشرت أمس الإثنين من ان الجيش الأوكراني يخطط لهجوم وشيك يستهدف فصل قوات "فاغنر" عن القوام الرئيسي للقوات الروسية في شرق أوكرانيا.

 

وفي الرسالة التي نشرتها الخدمة الإعلامية لبريغوجين، قال إنه تم التخطيط لشن "الهجوم واسع النطاق" في أواخر آذار أو أوائل نيسان المقبل.

 

وأضاف: "أطالبكم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع فصل قوات شركة فاغنر العسكرية الخاصة عن القوات الأساسية للجيش الروسي، مما يؤدي إلى عواقب سلبية على العملية العسكرية الخاصة".

 

وأوضح بريغوجين أنه أرفق بالرسالة تفاصيل عن الخطة الأوكرانية واقتراحا لمواجهتها، من دون الكشف عن هذه التفاصيل ولا الاقتراح، كما لم يكشف عن كيفية علمه بنوايا أوكرانيا.

 

 

 

 

ووفق بريغوجين فإن قوات "فاغنر" تسيطر حاليا على 70 بالمئة من مدينة باخموت الأوكرانية التي تحاول الاستيلاء عليها منذ الصيف الماضي في المعركة الأطول والأكثر دموية في الحرب.

 

وفي تصريحات منفصلة بثتها قناة إخبارية إقليمية على تليغرام، قال بريغوجين إن هناك "احتمالا كبيرا" بأن تكون مدينة بيلغورود بجنوب روسيا أحد أهداف الهجوم الأوكراني المقبل.

 

ولم يقدم أي دليل يدعم زعمه بأن أوكرانيا قد تشن هجوم اواسع النطاق على مدينة روسية.

 

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها بريغوجين مثل هذه المراسلات بينه وبين وزير الدفاع الذي دأب على انتقاد إدارته للحرب.(سكاي نيوز)

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