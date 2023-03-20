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أوكرانيا: انفجار يدمّر صواريخ كروز روسية أثناء نقلها عبر شبه جزيرة القرم

Lebanon 24
20-03-2023 | 21:24
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قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن انفجارا وقع في جانكوي في شمال شبه جزيرة القرم أدى لتدمير صواريخ كروز روسية يعتزم الأسطول الروسي في البحر الأسود استخدامها.
وقالت إدارة المخابرات الرئيسية بالوزارة في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين انفجارا في مدينة جانكوي الواقعة شمال شبه جزيرة القرم المحتلة موقتاً دمر صواريخ كروز الروسية من طراز "كاليبر كي إن" أثناء نقلها عبر السكك الحديدية".
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وأضافت أن "الصواريخ، المصممة للإطلاق من سفن سطحية تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود، يبلغ مداها التشغيلي أكثر من 2500 كيلومتر على الأرض و375 كيلومترا في البحر".
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