عدد ضحايا الفيضانات في مناطق الزلزال في تركيا يرتفع... اليكم آخر الارقام

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أفادت وسائل إعلام تركيا بارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق الزلزال في مدينتي شانلي أورفا وأديامان جنوبي تركيا الأسبوع الماضي.تعرضت أجزاء من جنوب شرق تركيا، التي دمرها الزلزال وتوابعه في فبراير الماضي، إلى أمطار غزيرة تسببت في حدوث فيضانات مفاجئة، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الاثنين.وفقا للصحيفة، جرفت مياه الفيضانات المتسارعة أكوام الحطام والسيارات وفي بعض الحالات الناس بعيدا بعد هطول أمطار غزيرة، الأسبوع الماضي.ونقلت الصحيفة عن هيئة إدارة الكوارث في البلاد قولها، إن 14 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وما زال البعض في عداد المفقودين، في الفيضانات التي ضربت البلاد، في 15 مارس.بينما أفادت وكالة "نيو ترك برس"، الاثنين، أن عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الفيضانات في شانلي أورفا وأديامان وصل إلى 20 شخصا. وذكر موقع "تركيا الآن"، الاثنين، أن وسائل إعلام أفادت بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في مدينتي شانلي أورفا وأديامان جنوب تركيا إلى 19 شخصا بعد العثور على جثة سيدة مفقودة.وقال حاكم الإقليم لشبكة "سي أن أن ترك" الأميركية، إن "البحث مستمر عن هؤلاء المفقودين".ووفقا لـ"نيو ترك برس"، تم العثور على جثة طفل أثناء البحث عن أم وابنتها اللتين اختفتا في الفيضانات بمنطقة توت بمنطقة أديامان.ومن بين القتلى خمسة سوريين عثر على جثثهم داخل قبو غمرته المياه، فيما توفي اثنان آخران داخل شاحنة كانت محاصرة عند نفق، وفقا لـ"واشنطن بوست".وأظهرت لقطات مصورة محاولات المواطنين للاندفاع في المياه لإنقاذ الضحايا مستخدمين الحبال والستائر الطويلة للإمساك بهم، فيما استمرت جهود البحث والإنقاذ عن خمسة مفقودين حتى نهاية الأسبوع، بحسب "واشنطن بوست".وكان من بين الضحايا ناجون من الزلزال كانوا يعيشون في منازل مؤقته في الخيام والسيارات عندما بدأ الفيضان، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وأفاد مقع "هابر ترك" أنه تمت عمليات الإجلاء من مخيمات النازحين، كما تم إجلاء المرضى من وحدة العناية المركزة في مستشفى في سانليورفا، لكن هذه الجهود أصبحت صعبة بسبب انهيار أحد الطرق السريعة في المنطقة.وضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وفي 6 فبراير الماضي، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة قرابة 50 ألف شخص وخلف دمارا ماديا ضخما.وتعهدت المفوضية الأوروبية، الاثنين، تقديم مليار يورو لمساعدة تركيا في إعادة الإعمار، و108 ملايين يورو (115 مليون دولار) في شكل مساعدات إنسانية لسوريا بعد الزلزال.وقدّر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خسائر تركيا جراء الزلزال "بحوالي 104 مليارات دولار" (97 مليار يورو).وقال في مداخلة عبر الفيديو خلال المؤتمر "من المستحيل أن تتمكن دولة من مواجهة كارثة بهذا الحجم وحدها، مهما كان وضعها الاقتصادي".(الحرة)