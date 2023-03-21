الانتخابات التركية.. 4 تحالفات تدخل سباق الرئاسة تعرفوا إليها

اتضحت خريطة التحالفات السياسية المتنافسة مع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية بتركيا، فيما على الناخبين الانتظار حتى يوم 31 الشهر الجاري لمعرفة القائمة النهائية للمرشحين.

والحملة التي انطلقت، السبت الماضي، متواصلة حتى "يوم الصمت"، وهو 13 أيار السابق ليوم الانتخابات 14 أيار، وبوسع الأحزاب تقديم مرشحيها إلى المجلس الأعلى للانتخابات (الهيئة المشرفة على الانتخابات) بين 18- 23 آذار.

وفي حال لم يصل أحد المرشحين لنسبة الحسم، أي أكثر من 50 بالمئة، ستنعقد جولة ثانية للتصويت في 28 أيار.

إليكم أبرز التحالفات المتسابقة، من كافة الألوان والتيارات، في الانتخابات التي وصف بأنها الأشد تنافسا منذ عقود، خاصة مع تكتل أحزاب المعارضة الكبرى أمام تحالف المرشح والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

تحالف الشعب

تأسس 20 شباط 2018، تتويجا للتقارب بين حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية.

أفرز التقارب كذلك اتفاقهما على تحويل نظام الحكم في البلاد من برلماني (الذي كان معمولا به منذ عقود) إلى رئاسي، وتم الأمر بالتعديل الدستوري في 2017.

أعلن حزب "الاتحاد الكبير" دعمه للتحالف في جميع المحطات الانتخابية دون الانضمام إليه رسميا.

سعى الأسابيع الأخيرة لضم أحزاب أخرى.

يحسب تحالف الشعب على يمين الوسط، ويضم "التيار المحافظ المعتدل" ممثلا بحزب العدالة والتنمية، وتيار القوميين، الأقدم في تركيا الحديثة، والذي يحمل رؤى لا تبتعد كثيرا عن رؤى المحافظين فيما يتعلق بالهوية الثقافية للشعب التركي وتبجيل الموروث الإسلامي العثماني.

رشح أردوغان في الانتخابات القادمة.

تحالف الأمة "الطاولة السداسية"

تأسس في شباط 2022 من أجل انتخابات 2023.

يضم 6 أحزاب معارضة تُعرف إعلاميا بـ"الطاولة السداسية"، وهي من أيديولوجيات مختلفة، ما بين العلمانية الأتاتوركية والقومية من جهة، والتيار اليميني المحافظ.

هذه الأحزاب هي: حزب الشعب الجمهوري بقيادة كمال كليتشدار أوغلو، حزب الخير بقيادة ميرال أكشنر، حزب السعادة بقيادة تمل كرم الله أوغلو، الحزب الديمقراطي بقيادة غولتكين أويسال، حزب الديمقراطية والتقدم بقيادة علي باباجان، حزب المستقبل بقيادة أحمد داود أوغلو، والأخيران منشقان عن حزب العدالة والتنمية.

في 13 شباط الماضي اجتمع القادة الستة، وأصدروا بيانا حول اتفاقهم على إعادة نظام الحكم البرلماني.

رشح التحالف رئيس حزب الشعب الجمهوري كليتشدار أوغلو في الانتخابات القادمة.

تحالف العمل والحرية (كردي)

أعلنت أحزاب سياسية ومنظمات مدنية كردية في تركيا، تشرين الأول الماضي، الاتحاد تحت مظلة تحالف شامل يمثل الأكراد.

التحالف يضم: حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، وحزب العمال التركي (TÎP)، وحزب الحركة العمالية (EHP)، وحزب العمل (EMEP)، وحزب الحرية الاجتماعية (TOP)، واتحاد المجالس الاشتراكية (SMF).

لم يعلن التحالف أي مرشح للانتخابات الرئاسية.

تحالف "أتا"

يقوده "حزب النصر"، بزعامة القومي اليميني أوميت أوزداغ، ويضم كذلك أحزاب مثل الحقيقة.

معروف بعدائه الكبير لوجود اللاجئين السوريين، والوجود العربي عموما في تركيا.

كلمة "آتا" تفسير ميوله السياسية؛ حيث ترتبط باسم كمال أتاتورك، وأتاتورك تعني أب الأتراك.

رشح التحالف سنان أوغان لانتخابات الرئاسة.(سكاي نيوز)