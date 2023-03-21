ترامب يواجه أول سابقة بحق رئيس أميركي.. ومخاوف من فوضى أمنية!

في سابقة بحق رئيس، تستعد الولايات المتحدة لاحتمال توجيه لائحة اتهام جنائية أو حتى اعتقال رمزي للرئيس السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في قضية تسديد مبلغ من المال عام 2016 لممثلة إباحية يُعتقد أنه كان على علاقة بها، وهو ما وصفه الملياردير "بحملة اضطهاد" ضده، داعيا إلى مظاهرات.

ونقلت شبكة "سي بي إس" الأميركية عن مصادر استخباراتية أن التهديدات وخطابات العنف على الإنترنت تشهد ارتفاعا كبيرا بعد إعلان الرئيس السابق أنه يتوقع توجيه اتهام ضده بحلول يوم الثلاثاء.

وقالت المصادر إن منشورات لمتطرفين دعت إلى حرب أهلية وحذرت المدعي العام في مانهاتن من توجيه اتهامات لترامب، لأن ذلك سيواجه بعنف يفوق هجوم السادس من كانون الثاني 2021 على الكونغرس.

القضية تتسارع

ودافع دونالد ترامب عن نفسه مرة أخرى، الإثنين، وكتب بأحرف كبيرة على منصة "تروث سوشيال" "لا توجد جريمة".

وتسارع التحقيق الأسبوع الماضي؛ فقد أدلى مايكل كوهن المحامي السابق لترامب -الذي سدد المبلغ عام 2016، والذي تحول إلى عدوه منذ ذلك الحين- والممثلة الإباحية بشهادتيهما أمام هيئة محلفين كبرى، وهي لجنة مواطنين تتمتع بسلطات تحقيق واسعة ومسؤولة عن التصديق على لائحة الاتهام.

ودُعي ترامب للتحدث أمام هيئة المحلفين هذه، وفقا للصحافة الأميركية. وقال أحد محاميه إنه "سيستجيب" طوعا لاستدعاء من القضاء في نيويورك.

سوزان نيكيليس محامية الرئيس الأميركي السابق نددت بما عدّتها "ملاحقات سياسية" ضد موكلها ترامب.

توقيف محتمل

استشهد ترامب "بتسريبات" من النيابة العامة لولاية نيويورك، متوقعا توجيه تهم جنائية إليه بعد تحقيق للنيابة العامة لمنطقة مانهاتن بقيادة المدعي العام ألفين براغ، استمر سنوات.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" إن ترامب لن يتم تكبيل يديه إذا وجه رسميا ضده الاتهام في نيويورك.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أنه على الرغم من أن ترامب سيتم أخذ بصمات أصابعه وتصويره بشكل جانبي وأمامي، إلا أنه لن يتم تقييد يديه أمام الكاميرات أو وضعه في زنزانة.

ومن المحتمل أن يظل رهن الاحتجاز تحت حراسة جهاز سري سيكون مكلف بحمايته.

تظاهرات أنصار ترامب

ودعا ترامب أنصاره إلى "التظاهر" وتم تنظيم أول تجمع "سلمي" لمناصريه الشباب مساء أمس الإثنين في جنوب جزيرة مانهاتن في نيويورك.

وقال متحدث باسم الشرطة إن "حالة استعداد شرطة نيويورك ثابتة في كل الأوقات ولجميع الاحتمالات"، مشيرا إلى أنها "تقوم بالتنسيق مع الشرطة الفدرالية ومكتب النيابة العامة في مانهاتن".

وفي حال اعتُقل أو حتى وُجهت إليه اتهامات؛ سيشكل الأمر سابقة لرئيس سابق في الولايات المتحدة، ذلك أنه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أميركي، سواء كان في منصبه أو بعد مغادرة البيت الأبيض. (سكاي نيوز)