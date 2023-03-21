Advertisement

عربي-دولي

عُثر عليها بعد 400 عام.. تعرفوا إلى قصة القارة المفقودة (صورة)

Lebanon 24
21-03-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1049409-638149911654678736.png
Doc-P-1049409-638149911654678736.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن علماء الجغرافيا والجيولوجيا في الأعوام الماضية اكتشاف قارة جديدة، كانت مفقودة لمئات الأعوام، تسمى "زيلانديا"، وذلك بعد نحو 400 عام من البحث.

 

هذه القارة المفقودة بحث عنها البحارة والمستكشفون في السابق، وباءت محاولاتهم بالفشل الذريع.

 

واتضح أن القارة، التي تبلغ مساحتها حوالي 4.9 مليون كيلومتر مربع، يقبع معظمها تحت سطح الماء.

 

وكانت القارة الشاسعة أيضا جزءا من شبه القارة القديمة "غوندوانا"، والتي شملت أيضا معظم غرب القطب الجنوبي وشرق أستراليا، منذ أكثر من 500 مليون سنة.

 

Advertisement
 
 
 

ومع ذلك، منذ ما يقرب من 105 مليون سنة، بدأت زيلانديا في "الانسحاب" من القارة العملاقة لأسباب لا يزال علماء الجيولوجيا لا يفهمونها تماما.

 

وأوضح آندي تولوك، أحد علماء الجيولوجيا في معهد أبحاث تاج زيلاند الذي قام باكتشاف القارة عام 2017: "[إنها] عملية لم نفهمها تماما حتى الآن، حين انفصلت زيلانديا عن القارة الكبرى".

 

ومع مرور الأعوام، بدأت قارة زيلانديا بالغرق تحت الأمواج، ليبقى أكثر من 94 بالمئة منها تحت الماء لآلاف السنين.(سكاي نيوز)

 

 

 

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:02 | 2023-03-23
06:00 | 2023-03-23
05:30 | 2023-03-23
05:00 | 2023-03-23
05:00 | 2023-03-23
04:32 | 2023-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website