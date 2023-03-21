ما هو المعنى الحقيقي لزيارة شي لبوتين؟

"لقد وصل الوضع الدولي الآن إلى نقطة تحول جديدة. هناك تياران في العالم اليوم، التيار الشرقي والتيار الغربي... أعتقد أن التيار الشرقي يسود على التيار الغربي".

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بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، "قد تُقرأ هذه التعليقات كنسخة مسبقة من الملاحظات التي يعتزم الرئيس الصيني شي جين بينغ الإدلاء بها خلال زيارته لموسكو هذا الأسبوع. في الواقع، إن هذه الكلمات تعود لخطاب ألقاه زعيم صيني آخر، ماو تسي تونغ، الذي زار موسكو في عام 1957. مرددًا صدى ماو، غالبًا ما يدّعي شي أن"الشرق يتقدم والغرب يتراجع". كما ويعتقد شي، مثل ماو وبوتين، أن روسيا والصين تشتركان في مصلحة في تسريع انحدار القوة الغربية. فقبل أسبوعين، اتهم الرئيس الصيني الولايات المتحدة باتباع سياسة "الاحتواء والحصار والقمع" التي تستهدف الصين".

وتابعت الصحيفة، "مرة أخرى، يجتمع زعماء روسيا والصين على خلفية الخوف من حرب نووية. في موسكو عام 1957، حث ماو جمهوره على التفكير في الجانب الإيجابي للصراع النووي: "إذا جاء الأسوأ ومات نصف البشرية، فإن النصف الآخر سيبقى بينما ستدمر الإمبريالية ويصبح العالم كله اشتراكيا". حتى بالنسبة لجمهوره السوفييتي، جاء وقع هذه الكلمات قويًا. على النقيض من ذلك، سيقدم شي نفسه في موسكو على أنه رجل سلام، خاصة بعد أن حقق إنجازاً دبلوماسياً حقيقياً، والذي تمثل بالتقارب السعودي الإيراني بوساطة صينية. كما طرحت الصين مؤخرًا خطة سلام من 12 نقطة لتسوية الحرب في أوكرانيا. من الممكن أن يقترح شي، أثناء وجوده في موسكو، وقف إطلاق نار فوري. وبعد قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من المرجح أن يتصل الزعيم الصيني بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

وأضافت الصحيفة، "يتمتع شي بنفوذ كبير على بوتين، إذا ما قرر يوماً استخدامه. لكن زيلينسكي والتحالف الغربي الذي يدعم أوكرانيا سيكونان متشككين بشكل مناسب بشأن مقترحات السلام الصينية. الحقيقة هي أن شي من غير المرجح أن يكون راغبًا أو قادرًا على التوسط في إنهاء حرب أوكرانيا. على عكس السعودية وإيران، فإن الصين لا تتوسط بين طرفين مستعدين للتوصل إلى اتفاق. كما أن بكين ليست لاعباً محايداً في هذا الصراع. على الرغم من امتناع الصين عن التصويت في الأمم المتحدة لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد استخدمت المصطلحات الروسية باستمرار لوصف الصراع. أشاد تشين غانغ، وزير الخارجية الصيني، مؤخرًا بالعلاقات بين روسيا والصين باعتبارها "قوة دافعة" في الشؤون العالمية. كما يمكن الاعتماد على الصينيين لرفض لائحة اتهام المحكمة الجنائية الدولية لبوتين".

وبحسب الصحيفة، "لا تذكر "خطة السلام" الصينية الحالية شيئًا عن الانسحاب الروسي من الأراضي الأوكرانية المحتلة. إذا اقترح شي وقف إطلاق النار في الحرب، يمكن للروس أن يتظاهروا بالحماس بأمان. حتى لو تم إعلان وقف إطلاق النار، يمكن لروسيا أن تنتهكه دائمًا - كما فعلت في الماضي. لكن بالنسبة إلى شي، من المفيد تقديم الصين كصانع سلام براغماتي - مهتم قبل كل شيء بالتجارة والازدهار المشترك. على النقيض من ذلك، تصور الصين أميركا على أنها داعية لحرب أيديولوجية، تقسم العالم إلى أصدقاء وأعداء - وتركز على الحفاظ على هيمنتها. تساعد هذه الرواية الصين في المعركة من أجل الرأي في "الجنوب العالمي" - وهي تقلق الأميركيين".

وتابعت الصحيفة، "لكن وراء الحديث عن السلام، فإن جوهر قمة شي بوتين سيدفع في الاتجاه المعاكس - لأنه سيتضمن دعمًا صينيًا متزايدًا لروسيا في حربها العدوانية على أوكرانيا. وعلق ألكسندر جابيف، أحد أبرز مراقبي شؤون الصين في روسيا، والذي يعيش الآن في المنفى قائلأً: "لا تخطئ: ستكون الرحلة حول تعميق العلاقات مع روسيا التي تفيد بكين، وليس حول أي وساطة سلام حقيقية". السؤال الكبير سيكون ما هي العلاقات التي يراها شي مفيدة للصين. الجزء الاقتصادي سهل. نظرًا لأن الغرب يفطم نفسه عن الطاقة الروسية، فإن الصين قادرة على شراء النفط والغاز بأسعار مخفضة. ومن المرجح أن يتفق بوتين وشي على تسريع العمل في خط أنابيب غاز آخر بين بلديهما. ومن المرجح أيضًا أن يواصل القادة الروس والصينيون جهودهم للترويج لبدائل الدولار كعملة عالمية".

وأضافت الصحيفة، "سيكون السؤال الحساس حقًا هو طلبات بوتين للحصول على أسلحة صينية - لا سيما قذائف المدفعية والصواريخ لتعويض النقص الذي يقوض المجهود الحربي الروسي. حذرت الولايات المتحدة الشهر الماضي من أن الصين تفكر في اتخاذ هذه الخطوة. أيا كان ما يتفق عليه بوتين وشي فمن المرجح أن يظل سرا. ما سيبقى سراً أيضاً التوترات بين روسيا والصين إن وجدت. يأمل بعض الاستراتيجيين الأميركيين في أن يتمكنوا يومًا ما من هندسة انقسام ثانٍ بين موسكو وبكين - مثل ذلك الذي أدى إلى التقارب بين الولايات المتحدة والصين في السبعينيات".