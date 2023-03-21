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إقتصاد

روسيا تتفوق على السعودية في أكبر سوق نفطية بآسيا

Lebanon 24
21-03-2023 | 07:00
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تجاوزت روسيا السعودية في شباط الماضي كأكبر مورد للنفط للصين مع استفادة المصافي من البراميل الروسية لتغذية الطلب المرتفع في أكبر اقتصاد في آسيا بعد التخلي عن سياسة "صفر كوفيد".

واستوردت الدولة الآسيوية 7.69 مليون طن من الخام من روسيا الشهر الماضي أو 2 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات الجمارك الصينية، فيما تراجعت التدفقات من المملكة العربية السعودية إلى أدنى مستوى لها منذ حزيران الماضي بانخفاض 29% عن كانون الثاني الماضي.
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وبرزت الصين والهند كمشترين رئيسيين للخام الروسي بعد تحول موسكو نحو الشرق على خلفية فرض الغرب عقوبات واسعة عليها.

وعاد الطلب على وقود النقل مثل البنزين بقوة في الصين بعد انتهاء قيود كوفيد في أواخر العام الماضي، مما أدى إلى ازدحام مروري متكرر في المدن الكبرى. وتشترك روسيا والسعودية في لقب أكبر مورد للنفط الخام للصين في كثير من الأحيان، كذلك تعتبر روسيا موردا رئيسيا للفحم والغاز الطبيعي المسال إلى الصين. (روسيا اليوم)

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