بمناسبة حلول شهر رمضان.. بن زايد يأمر بالإفراج عن 1025 سجينا

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أمر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "بالإفراج عن 1025 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة"، بمناسبة حلول شهر رمضان.وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إن "هذه المبادرة من الشيخ محمد بن زايد تأتي في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، التي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم".وأضافت أن "رئيس الإمارات يحرص كل عام على العفو عن مجموعة من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية خلال شهر رمضان المبارك، لتعزيز الروابط الأسرية وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء، ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذا الشهر الفضيل لإعادة التفكير بمستقبلهم والعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة". (روسيا اليوم)