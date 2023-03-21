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عربي-دولي

صواريخ القرم.. روسيا تنفي "رواية أوكرانيا" بشأن ما حدث

Lebanon 24
21-03-2023 | 09:30
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نفت روسيا، الثلاثاء، ما أعلنته أوكرانيا بشأن تدمير صواريخ كروز روسية في انفجار بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014، قائلة إنها صدّت هجومًا بمسيرات.

وجاء النفي الروسي ردا على بيان من إدارة الاستخبارات في وزارة الدفاع الأوكرانية، تحدث عن انفجار في بلدة دجانكوي في شمال شبه جزيرة القرم الخاضع لروسيا، أسفر عن تدمير صواريخ كروز روسية من طراز "كاليبر-إن كاي" أثناء نقلها على السكك الحديدية. ولم تكشف السلطات الروسية عن تفاصيل إضافية، كما لم تؤكد الضلوع المباشر للجيش الأوكراني في عمليات "التدمير".
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وأكدت روسيا أنها أسقطت طائرات مسيرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم في اليوم السابق، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لها.

وأوردت لجنة التحقيق الروسية أن "الدفاعات الجوية صدت هجوماً بطائرات مسيّرة قرب مدينة دجانكوي في القرم".

وقالت اللجنة في بيان إن "أهداف كلّ المسيّرات التي أُسقطت كانت بنى تحتية مدنية".

من جهته، أشار حاكم القرم المعيّن من قبل موسكو سيرغي أكسيونوف إلى إصابة شخص، من جراء سقوط حطام طائرة مسيّرة على منزل ومتجر.

واتهم أوليغ كريوتشوف، مستشار أكسيونوف، السلطات الأوكرانية بشنّ هذا الهجوم "انتقاماً" لضم القرم من قبل موسكو، بعد أيام على الذكرى التاسعة لهذا الضم. (سكاي نيوز) 

المصدر: "سكاي نيوز
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