أردوغان يترشح رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية.





وقدم "تحالف الشعب" الحاكم في تركيا، اليوم الثلاثاء، طلبا رسميا لترشيح أردوغان، إلى لجنة الانتخابات التركية في العاصمة أنقرة. (روسيا اليوم)

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