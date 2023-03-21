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عربي-دولي
أردوغان يترشح رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة
Lebanon 24
21-03-2023
|
10:30
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية.
وقدم "تحالف الشعب" الحاكم في تركيا، اليوم الثلاثاء، طلبا رسميا لترشيح أردوغان، إلى لجنة الانتخابات التركية في العاصمة أنقرة. (روسيا اليوم)
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