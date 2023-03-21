Advertisement

عربي-دولي

أردوغان يترشح رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

Lebanon 24
21-03-2023 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1049494-638150096692141334.jpg
Doc-P-1049494-638150096692141334.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية.


وقدم "تحالف الشعب" الحاكم في تركيا، اليوم الثلاثاء، طلبا رسميا لترشيح أردوغان، إلى لجنة الانتخابات التركية في العاصمة أنقرة. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اردوغان يواجه انتكاسات كبيرة قبيل الانتخابات.. وتباين في خريطة معارضيه
lebanon 24
23/03/2023 12:20:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إردوغان يترشح رسمياً
lebanon 24
23/03/2023 12:20:02 Lebanon 24 Lebanon 24
في حال أُودع السجن.. هل يستطيع ترامب الترشح لانتخابات 2024 والوصول إلى البيت الأبيض؟
lebanon 24
23/03/2023 12:20:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تعرقل الاتهامات ترشح ترامب للبيت الأبيض؟
lebanon 24
23/03/2023 12:20:02 Lebanon 24 Lebanon 24

اردوغان

ترشح

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:02 | 2023-03-23
06:00 | 2023-03-23
05:30 | 2023-03-23
05:00 | 2023-03-23
05:00 | 2023-03-23
04:32 | 2023-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website