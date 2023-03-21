المركزي الروسي يحظر "سويفت"

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حظر البنك المركزي الروسي على المؤسسات المالية الروسية استخدام نظام المراسلات البنكية "سويفت" للمعاملات داخل البلاد، وفقا لبيان نشره المنظم المالي أمس الاثنين.واعتبارا من تشرين الاول المقبل، ستكون البنوك الروسية ملزمة باستخدام الخدمات المحلية حصرا لإرسال الرسائل الخاصة بالمعاملات المالية، فيما سمح المركزي الروسي باستخدام "سويفت" للمدفوعات الدولية فقط.وقال المنظم المالي الروسي في بيان: "سيضمن ذلك موثوقية واستمرارية وأمن تبادل البيانات عند إجراء المعاملات داخل روسيا". (روسيا اليوم)