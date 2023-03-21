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إطلاق سراح عمران خان بكفالة مالية في قضيتين جديدتين

Lebanon 24
21-03-2023 | 11:30
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قررت محكمة باكستانية، إطلاق سراح رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بكفالة مالية في قضيتين جديدتين يواجه فيهما "تهما بالإرهاب". (روسيا اليوم)
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