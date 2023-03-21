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إقتصاد

"ديزني" تفصل 4000 عامل

Lebanon 24
21-03-2023 | 12:00
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أمر الرئيس التنفيذي لشركة "ديزني"، بوب إيغر، المديرين التنفيذيين بتجميع قائمة تضم ما يقرب من 4000 عامل لفصلهم من العمل حيث تعمل شركة الترفيه العملاقة المتعثرة على خفض التكاليف.

وأفاد موقع Insider نقلا عن مصدر مطلع على خطط الشركة أنه تم إخبار المديرين بتقديم قوائمهم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة على أن يتم فصل الموظفين المستهدفين في نيسان.
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وفي شباط الماضي، أعلن إيغر أن ديزني ستخفض 7000 وظيفة كجزء من مبادرة لخفض التكاليف بقيمة 5.5 مليار دولار.

ومن بين 7000 وظيفة من المقرر إلغاؤها، سيتم إلغاء 4000 تقريبا من عدد موظفي ديزني الحالي على مستوى الشركة، بينما سيكون الباقي للوظائف المفتوحة التي لن يتم شغلها بعد الآن. فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت عمليات التسريح ستحدث دفعة واحدة أم في عدة جولات أصغر.

وواجهت الشركة المحاصرة ضغوطا من المستثمرين لدعم ميزانيتها العمومية بعد أداء الأسهم السيئ العام الماضي. (روسيا اليوم)

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