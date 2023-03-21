ما حقيقة صورة القبض على ترامب؟

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وسط تواتر تقارير تتحدث عن احتمال إلقاء القبض على الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جرى تصميمها بواسطة الذكاء الاصطناعي تظهر 3 عناصر من الشرطة وهم يعتقلون المنافس المحتمل للرئيس الحالي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية القادمة.وتستعد الولايات المتحدة لاحتمال توجيه لائحة اتهام جنائية، أو حتى اعتقال رمزي لترامب، اليوم الثلاثاء، في قضية تسديد مبلغ من المال في العام 2016 لممثلة إباحية يُعتقد أنه كان على علاقة بها، في واقعة وصفها الملياردير الجمهوري بـ"حملة اضطهاد"، داعيا إلى تظاهرات، بحسب وكالة "فرانس برس".وفي حال اعتُقل ترامب أو حتى وُجهت إليه اتهامات، سيشكل الأمر سابقة لرئيس سابق في الولايات المتحدة، ذلك أنه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أميركي، سواء كان في منصبه أو غادر البيت الأبيض.وعلى الرغم من عدم وجود إخلاء مسؤولية ينص على أن الصورة المفبركة لاعتقال ترامب قد جرى إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، فقد تضمنت تلك الصورة إشارات واضحة تؤكد عدم مصداقيتها.فقد لوحظ، بحسب موقع "سنوبس" أن ميدجورني Midjourney، وهو معمل أبحاث مستقل ينتج برنامج ذكاء اصطناعي خاص مفتوح المصدر ينشئ صورًا من الأوصاف النصية، يواجه صعوبة في تصميم الأيدي والكفوف بشكل واقعي.ويظهر في الصورة المزيفة، التي صممت بواسطة ميدجورني، أحد ضباط الشرطة بدون أصبع سبابة، في حين أن ضابط آخر يمسك قبضة ترامب دون أن تظهر يد الرئيس السابق بالصورة.وكان حساب على توتير يدعى "The Infinite Dude" هو من نشر تلك الصورة، زاعما أن ترامب جرى اعتقاله خلال تواجده في منتجعه الفاخر "مار آلاغو" في بالم بيتش بولاية كاليفورنيا. (الحرة)