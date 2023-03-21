أميركا: سنُرسل نماذج قديمة مجددة من دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا

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أعلن مسؤولون أميركيون اليوم الثلاثاء، أن البنتاغون يسرع تسليم دبابات أبرامز إلى القوات الأوكرانية.إلا أنهم أوضحوا أنه سيرسل نماذج قديمة مجددة من تلك الدبابات، من أجل تسريع التسليم، بهدف نقلها إلى الأراضي الأوكرانية في غضون ثمانية إلى عشرة أشهر، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".إلى ذلك، أضافوا بأن قرار إرسال النسخة الأقدم من طراز M1A1 ، اتخذ لأنه يمكن أخذها من مخزونات الجيش، كما سيكون من الأسهل على القوات الأوكرانية تعلم كيفية استخدامها وصيانتها. (العربية)