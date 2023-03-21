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عربي-دولي

طالبان تحسمها: لا عودة للفتيات إلى المدارس؟

Lebanon 24
21-03-2023 | 14:30
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أعلن وزير التعليم العام في حكومة طالبان، مولوي حبيب الله آغا، في بيان، انطلاق العام الدراسي للبنين والبنات في أفغانستان، اعتبارا من اليوم 21 آذار.

وأوضح أن المدارس متاحة فقط من الصف الأول إلى السادس ابتدائي، مع التأكيد على أن يكون طاقم المدرسة من النساء سواء معلمات أو إداريات أو عاملات.
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ويعني هذا القرار أن مدارس الفتيات في المرحلتين المتوسطة والثانوية لن تفتح أبوابها ثانية.
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