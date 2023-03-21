طالبان تحسمها: لا عودة للفتيات إلى المدارس؟

Advertisement

أعلن وزير التعليم العام في حكومة طالبان، مولوي حبيب الله آغا، في بيان، انطلاق العام الدراسي للبنين والبنات في أفغانستان، اعتبارا من اليوم 21 آذار.وأوضح أن المدارس متاحة فقط من الصف الأول إلى السادس ابتدائي، مع التأكيد على أن يكون طاقم المدرسة من النساء سواء معلمات أو إداريات أو عاملات.ويعني هذا القرار أن مدارس الفتيات في المرحلتين المتوسطة والثانوية لن تفتح أبوابها ثانية.