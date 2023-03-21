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عربي-دولي

الكويت: التسرب النفطي غربي البلاد لايزال تحت السيطرة

Lebanon 24
21-03-2023 | 17:59
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قالت شركة نفط الكويت المملوكة للدولة، إن التسرب النفطي الذي وقع غرب البلاد، يوم أمس، "لا يزال تحت السيطرة"، وان فرق الطوارئ متواجدة في الموقع وتعمل على مدار الساعة.

وذكرت الشركة في بيان أنها نجحت في حصر نطاق التسرب وتبذل أقصى الجهود للسيطرة التامة عليه، بحسب وكالة "رويترز".
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وكانت شركة نفط الكويت قد أعلنت أمس الاثنين "حالة الطوارئ" إثر حدوث تسرّب نفطي وقع برا، في حادث قال نشطاء بيئيون إنه "مشكلة متكررة" في البلد الخليجي الغني بالنفط. (الحرة)
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