الرئيس الصيني: يتعين على موسكو وبكين تعزيز تحرير التجارة والاستثمار

Advertisement

صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، في اجتماع مع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين في موسكو، بأنه يتعين على روسيا والصين العمل معا لتعزيز تحرير وتسهيل التجارة الثنائية والاستثمار.وقال شي: "يتعين على الأطراف تحفيز التنمية المتزامنة للتعاون التجاري والاقتصادي، وتعزيز تحرير التجارة والاستثمار، والحفاظ على أمن واستقرار سلاسل الإنتاج والإمداد".وأشار الرئيس الصيني إلى أن بكين تعتبر أنه من المهم للغاية ربط مبادرة الحزام والطريق بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي.وقال إن "الصين تولي أهمية كبيرة للتعاون من أجل إقامة صلة مشتركة بين مبادرة الحزام والطريق والاتحاد الاقتصادي الأوراسي". (روسيا اليوم)