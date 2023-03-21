وباء جديد.. تهديد يترقبه العالم يعادل "السلاح النووي"

كتبت "سكاي نيوز عربية" أنه مع تداول المخاوف من انتشار فيروس "ماربورغ"، ووباء "إكس بي بي.5.1"، يتوقع علماء أن تقفز بين البشر أوبئة جديدة على غرار وباء فيروس كورونا، ما دفع بعضهم للمطالبة بوضع معاهدة "لمنع انتشار الأوبئة"، على غرار معاهدة "منع انتشار الأسلحة النووية".

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يرجح أستاذ المناعة في جامعة أكسفورد بإنجلترا، وعضو فريق تطوير لقاح إسترازينيكا، أحمد سالمان، ظهور "وباء جديد" قريبا، مرجعا توقعه إلى:



• طبيعة وأسلوب الحياة الحالي.



• التعامل مع الحياة البرية بصورة خاطئة.



• سرعة التنقل والسفر.

عن طبيعة هذا الوباء، ينتظر سالمان أن يكون "تنفسيا" على غرار كورونا والإنفلونزا بأنواعها، مستندا إلى وقائع حدثت العشرين عاما الماضية بظهور 3 أمراض تنفسية وهي: إنفلونزا الطيور، إنفلونزا الخنازير، الإنفلونزا الموسمية الشديدة.



هذه الأنواع من الأوبئة يصعب السيطرة عليها، لأنها تنتشر بالتنفس، كما يوضح عضو فريق تطوير لقاح آسترازينيكا.

مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد في القاهرة، الدكتور محمد عز العرب، يتحدث عن وجود ٢٥ فيروسا خطيرا يمكن أن يؤدي أي منها لظهور "وباء جديد".



يرجح بدوره "ظهور جائحة جديدة" سببها فيروس من عائلة كورونا وتحوراتها، والتي تسببت سابقا في 3 أوبئة، هي:



• الالتهاب الرئوي الحاد "سارس" عام 2003، بدأ من جنوب شرق آسيا وانتشر لبقية العالم.



• المتلازمة التنفسية للشرق الأوسط 2012، وكان عدد الإصابات محدودا لكن نسبة الوفيات 30 بالمئة.



• كوفيد-19: ظهر في وهان بالصين 2019، وانتشر للعالم، مصيبا ملايين الأشخاص، وقتل 7 ملايين شخص حسب البيانات المعلنة.

أشبه بـ"تهديد نووي"



وفق عز العرب، فإن خطورة تهديد الفيروسات المسببة للأوبئة "تماثل الأسلحة النووية"، مستشهدا بتجربة فيروس كورونا وضحاياه.



لإدراك العالم لذلك، يلفت إلى أنه خلال العام القادم سيتم وضع آلية دولية لمواجهة "التهديد الفيروسي"، يتم اعتمادها من الأمم المتحدة، وتتضمن التصور التالي:



• كيفية التعاون بين الدول.



• إلزام كل دولة بالإعلان الفوري عند أي مرض "غامض" أو متحور لمرض معروف.

ما سبق ليس كافيا، وعلى هذا يطالب عز بالعرب بوضع "معاهدة منع انتشار الأوبئة"، وتأسيس وكالة تختص بذلك، يكون لها الحق في التنقل، والكشف عن الفيروسات في كافل المعامل بكل الدول.



يرجع هذا إلى أنه حتى الآن لم يتم التوصل لمكان منشأ "كوفيد-١٩"، ولا السبب الأساسي لظهوره. (سكاي نيوز عربية)