بوتين: الغرب يقاتل في أوكرانيا حتى آخر أوكراني

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الغرب يقاتل في أوكرانيا "حتى آخر أوكراني". وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.



جاء حديث بوتين خلال ختام محادثات استمرت يومين مع الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي توجه إلى موسكو في زيارة رسمية.

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كما أفادت وكالة الإعلام الروسية بأن بوتين قال إن المقترحات الصينية بشأن السلام يمكن استخدامها كأساس لتسوية الصراع في أوكرانيا عندما تكون كييف وحلفاؤها الغربيون مستعدين لذلك.



وأعلن الرئيس الروسي أنه أجرى جولة محادثات جديدة "مهمة جدا وصريحة" مع نظيره الصيني في الكرملين قبل لقاء موسع مع وفدي البلدين.



من جهته قال الرئيس الصيني إن موقف بكين من حرب أوكرانيا محايد. مضيفا أن بلاده تدعم "تسوية سلمية" للنزاع في أوكرانيا تستند إلى مبادئ الأمم المتحدة. (العربية)