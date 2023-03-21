زلزال عنيف يضرب دولتين.. ما هي قوّته؟

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قالت هيئة الأرصاد الجوية في باكستان، مساء يوم الثلاثاء، إن زلزالا بشدة 7.7 على سلم ريختر ضرب عدة مناطق من البلاد، فيما جرى رصد هزة أرضية أخف في أفغانستان المجاورة.وبحسب مركز البحوث الألماني لعلوم الأرض، فإن زلزالا بقوة 6.8 درجات هز منطقة هندوكش في أفغانستان.ولم ترد تفاصيل بعد عن وقوع أضرار بسبب الزلزال الذي ضرب البلدين. (سكاي نيوز عربية)