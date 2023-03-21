"الصدام بات قريبا".. بوتين يهدد برد نووي على خطوة لندن

حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء من صدام نووي محتمل، قائلا إن خطوات أقل متبقية قبل حدوث "صدام نووي" محتمل بين روسيا والغرب. وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية.

وقال شويغو للصحفيين، اليوم الثلاثاء، رداً على سؤال عما إذا كانت نية (بريطانيا) تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المخصب تعني أن العالم قد بات على بعد خطوة واحدة من حدوث صدام نووي، "لم يكن من قبيل المصادفة أنني تحدثت عن الخطوات.. باتت هناك خطوات أقل" على مسار وقوع هذا النوع من الصدام.

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كما هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء بـ"الرد" في حال زودت لندن أوكرانيا بذخائر تحوي اليورانيوم المخصب، وذلك ردا على تصريحات في هذا الصدد أدلت بها مسؤولة بريطانية.

وقال بوتين "اليوم، علمنا أن المملكة المتحدة (...) لم تعلن تسليم دبابات لأوكرانيا فحسب، بل أيضا قذائف تحوي اليورانيوم المستنفد (...) إذا حصل ذلك، ستكون روسيا مضطرة إلى الرد".

وتأتي هذه التصريحات بعدما تعهد نائب وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي بنقل ذخيرة اليورانيوم المخصب إلى كييف. (العربية)