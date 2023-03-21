أثار الهلع والذعر واستمر لنحو 30 ثانية.. شاهدوا أولى لحظات زلزال باكستان! (فيديو)

أظهرت مقاطع مصورة، لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب باكستان اليوم الثلاثاء، وأدى إلى مقتل شخصين واصابة 11 آخرين.



ورصد أحد الأشخاص تشققات في أحد المباني بعد وقوع الزلزال، ما دفع السكان للهرب وسط حالة من الهلع والرعب.

Cracks in the Islamabad E-11 building after the earthquake. The building was evacuated۔#earthquake #Earthquakeinlahore #زلزلہ pic.twitter.com/oTH88xzBWU — Naveed Gulzar Khokhar (@NaveedGulzar) March 21, 2023 Advertisement

كما أظهرت كاميرا مراقبة داخلية اهتزاز أحد المنازل بشكل كبير في تلك اللحظات.

وكان بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي في باكستان ذكر أن زلزالا وقع و مركزه جبال الهندكوش في أقصى شمال شرق أفغانستان، وبلغت شدة الزلزال 6.8 على مقياس ريختر و على عمق 168 كلم، ووقع الزلزال عند الساعة 21:47 بالتوقيت المحلي.

وشعر بالزلزال سكان مناطق شمال ووسط باكستان من بينها مدن إسلام آباد و بيشاور ولاهور، ووفق شهود عيان إستمر الشعور بالزلزال لنحو 30 ثانية، وبالرغم من تكرار حدوث الزلازل في باكستان، فقد دفع بعض السكان إلى الهلع و الخروج من منازلهم ومحالهم.

هذا وذكرت وسائل إعلام باكستانية مقتل شخصين و إصابة 11 آخرين على الأقل لدى انهيار أجزاء من منازلهم في مناطق شمال باكستان من بينها منطقة "صوابي" و "دير الجنوبية"، كما أدى الزلزال إلى حدوث إنزلاقات جبلية شمال باكستان نتج عنها إغلاق عدد من الطرق الجبلية. (العربية)