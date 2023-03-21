ماذا قال خامنئي عن آسيا وأميركا وتدخل إيران في أوكرانيا؟

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أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن بلاده مستعدة للتعاون مع الدول الأوروبية، وتحدث في الوقت ذاته عن نظرة طهران لأميركا وآسيا وعن علاقتها بالحرب في أوكرانيا.وفي خطاب ألقاه في مدينة مشهد، قال خامنئي إن إيران "ليست مستاءة من أوروبا"، مشددا على استعداد بلاده للعمل مع دول "تتجنب التبعية العمياء لسياسات" الولايات المتحدة، على حد قوله.وانتقد خامنئي الولايات المتحدة، متهما إياها بإثارة الحركة الاحتجاجية التي هزت إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول الماضي أثناء احتجازها لدى مركز لشرطة الأخلاق بتهمة عدم التزامها بقواعد اللبس المحتشم.وأضاف أن "الغرب كان يعمل على عزل إيران غير أن ما تحقق على أرض الواقع كان تراجع علاقاتنا مع الغرب وتعزيز هذه العلاقات مع آسيا".وقال المرشد الإيراني إن "العلاقات السياسية والاقتصادية والفنية والعلمية تستمر مع دول آسيا، كما أن إيران انضمت إلى معاهدات مهمة".يذكر أنه في الآونة الأخيرة، نددت دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بما سمته "قمع" طهران للاحتجاجات التي اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني.وبحسب السلطات، قُتل مئات الأشخاص، بينهم عناصر من قوات الأمن، في سياق هذه التظاهرات التي تراجعت في الأسابيع الأخيرة.