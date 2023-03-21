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عربي-دولي

يوم ثانٍ من المباحثات بين شي وبوتين: دعوة إلى بكين و"طبخة" استثمارية بـ 165 مليار دولار

Lebanon 24
21-03-2023 | 19:00
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في اليوم الثاني من زيارته التاريخية لموسكو، والتي حظيت بمتابعة دقيقة حول العالم، قرر الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس، إخراج نظيره الروسي فلاديمير بوتين من عزلته الدولية المتزايدة منذ بدء حرب أوكرانيا، بدعوته لزيارة بكين في أيار، تزامناً مع الكشف عن طبخة استثمارية تشمل مشاريع مشتركة قيمتها 165 مليار دولار وإمدادات غاز يومية قياسية.
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وغداة محادثات مطولة استمرت 4 ساعات ونصف الساعة، عقد الرئيسان، أمس، لقاء قمتهما الرئيسية في الكرملين، أمس، وناقشا مجموعة من القضايا، أهمها العلاقات الثنائية والاقتصاد والوضع الدولي والأزمة الأوكرانية، وشهدا توقيع 10 وثائق مشتركة، منها البيان المشترك لتعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي للدخول في حقبة جديدة، وبيان خطة التنمية للمجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي 2030.
وبعد اجتماع مغلق ومحادثات موسّعة، عرض بوتين وشي نتائج قمّتهما في موسكو، وأوضح بوتين أن المحادثات أسفرت عن وثيقتين مهمتين تشكّلان قاعدة للتعاون.
وتعهّد بوتين بتأمين كل ما يحتاجه الاقتصاد الصيني في مجال الطاقة، بما فيه القطاع النووي، وعرض تسهيل عمل الشركات الصينية في روسيا بدلا من الشركات الغربية التي غادرتها.
وأكد على الاتفاق على جميع معايير خط أنابيب "قوة سيبيريا – 2"، وإنشاء هيئة عمل لمشروع "طريق بحر الشمال"، مشيراً إلى أن "نحو ثلث العلاقات التجارية مع الصين تتم باستخدام العملات الوطنية، والتبادل التجاري سيرتفع 30 بالمئة، مع فرصة لمشاريع مشتركة بقيمة 130 مليار دولار". 
بدوره، أوضح شي أنه يعمل على تحديث أهداف الشراكة الكاملة مع روسيا حتى عام 2030، مؤكداً التوصل إلى نتائج ملموسة لتطوير التعاون وتعزيز التنسيق. وقبل بدء الجولة الثانية من محادثاته في الكرملين، زار شي مقر حكومة موسكو واجتمع مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، مشيراً إلى أنه أعطى أوامر لرئيس حكومته، لي كيانغ، لمواصلة إعطاء الأولوية للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين القوتين الكبيرتين الصين وروسيا.
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