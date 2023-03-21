أوكرانيا تحصل على خطّة مساعدة من صندوق النقد بقيمة 15.6 مليار دولار

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أعلن صندوق النقد الدولي أنّه توصّل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية حول خطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولار.وقال الصندوق في بيان إنّ الخطة من شأنها أن تتيح دعم الانتعاش الاقتصادي التدريجي مع تهيئة الظروف لنمو طويل الأجل في سياق إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع ومسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.وسيتمّ عرض الاتّفاق في الأسابيع المقبلة على مجلس إدارة الصندوق بغية إعطاء المصادقة النهائية عليه.ونقل البيان عن رئيس البعثة الميدانية لصندوق النقد الدولي غافين غراي قوله إنّه "بالإضافة إلى الخسائر البشرية الرهيبة، يستمرّ التأثير المدمّر للغزو الروسي لأوكرانيا على اقتصادها: تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 30 في المئة في العام 2022، ودُمّر قسم كبير من القطاع الصناعي وازداد الفقر. لكن على الرغم من الصعوبات تمكّنت الحكومة الأوكرانية من الحفاظ على الاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، خصوصا بفضل دعم دولي كبير واتّباع سياسات حكيمة.ورحّبت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بالاتفاق بين المؤسسة المالية وأوكرانيا.وقالت يلين في بيان إنّ الولايات المتحدة «ستواصل دعم الحكومة والشعب الأوكرانيين أطول فترة ممكنة في مواجهة روسيا».