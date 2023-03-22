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عربي-دولي

البيت الأبيض: الصين ليست طرفا محايدا بشأن الوضع في أوكرانيا

Lebanon 24
22-03-2023 | 00:00
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أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن الصين ليست طرفا محايدا بشأن الوضع في أوكرانيا.

كما قال خلال إفادة له "لم نر أي شيء مما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني يدفعنا للاعتقاد بأن حرب أوكرانيا ستنتهي"، مضيفاً "إن رغبت الصين بلعب دور بناء فعليها الضغط على روسيا لوقف الحرب بأوكرانيا".
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وتابع "لا نريد وقفا للنار في أوكرانيا الآن لأن ذلك سيجمد المعارك على الجبهات".

واعتبر كيربي أن البلدين لا يربطهما "تحالف" فعلي بل "مصلحة"، لافتا إلى أن بكين وموسكو "تريدان تغيير القواعد" التي تحكم النظام الدولي.

لكنه أكد رغم ذلك أن الولايات المتحدة تريد الإبقاء على قنوات التواصل مع بكين، موضحا أن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يزال يعتزم التحدث إلى شي جينبينغ من دون تفاصيل.

مهمة وصريحة
تأتي التصريحات الأميركية، بعدما أعلن الرئيس الروسي في وقت سابق اليوم، أنه أجرى جولة محادثات جديدة "مهمة جدا وصريحة" مع نظيره الصيني شي جينبينغ في الكرملين قبل لقاء موسع مع وفدي البلدين.

من جهته قال الرئيس الصيني شي جينبينغ إن موقف بكين من حرب أوكرانيا محايد. مضيفا أن بلاده تدعم "تسوية سلمية" للنزاع في أوكرانيا تستند إلى مبادئ الأمم المتحدة.

إلى هذا، عرضت روسيا والصين "صداقتهما غير المحدودة"، اليوم الثلاثاء، خلال مراسم مليئة بالأبهة أقيمت في الكرملين، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وسط القتال الجاري في أوكرانيا.
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