هلع ورعب.. شاهدوا اللحظات الأولى لوقوع زلزال باكستان (فيديو)

انتشرت مقاطع مصورة، أظهرت لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب باكستان، أمس الثلاثاء، وأدى إلى 4 مقتل اشخاص وإصابة 80 آخرين.

ورصد أحد الأشخاص تشققات في أحد المباني بعد وقوع الزلزال، ما دفع السكان للهرب وسط حالة من الهلع والرعب.

Cracks in the Islamabad E-11 building after the earthquake. The building was evacuated۔#earthquake #Earthquakeinlahore #زلزلہ pic.twitter.com/oTH88xzBWU — Naveed Gulzar Khokhar (@NaveedGulzar) March 21, 2023 Advertisement

كما أظهرت كاميرا مراقبة داخلية اهتزاز أحد المنازل بشكل كبير في تلك اللحظات.

وكان بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي في باكستان ذكر أن زلزالا وقع ومركزه جبال الهندكوش في أقصى شمال شرقي أفغانستان، وبلغت شدة الزلزال 6.8 على مقياس ريختر وعلى عمق 168 كلم، ووقع الزلزال عند الساعة 21:47 بالتوقيت المحلي.

30 ثانية

وشعر بالزلزال سكان مناطق شمال ووسط باكستان من بينها مدن إسلام آباد وبيشاور ولاهور، ووفق شهود عيان استمر الشعور بالهزة لنحو 30 ثانية، وبالرغم من تكرار حدوث الزلازل في باكستان، فقد دفعت هذه الهزة الأرضية بعض السكان إلى الهلع والخروج من منازلهم ومحالهم.

ووفق وسائل الإعلام الباكستانية نقلا عن قوات الطوارئ فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية التي شعر بها سكان باكستان إلى 4 قتلى على الأقل و80 جريحا جلهم في 6 مقاطعات في إقليم خيبر بختون خواه شمال غربي باكستان، كما أسفرت الهزة عن إلحاق أضرار بعدد من المنازل، وحدوث إنزلاقات جبلية شمال باكستان نتج عنها إغلاق عدد من الطرق الجبلية.(العربية)