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عربي-دولي

في ضربة هي الثانية في غضون شهر واحد.. اسرائيل تستهدف مطار حلب

Lebanon 24
22-03-2023 | 00:18
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نقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية سورية أن طائرات إسرائيلية أغارت فجر الأربعاء على مطار حلب والنيرب العسكري شمال سوريا.

وقالت وزارة الدفاع السورية إن الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار حلب الدولي ألحقت أضرارا به، وأدت الى خروجه عن الخدمة.
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ويأتي هذا القصف بعد أسبوعين من تنفيذ ضربة سابقة في 6 آذار الجاري، أدت إلى وقوع أضرار مادية في المطار وخروجه من الخدمة أيضاً.

وعلى مر السنوات الماضية، استهدفت الضربات الإسرائيلية مطار حلب مرات عدة، وقد أخرجته من الخدمة في ايلول 2022 لعدة أيام.

وركزت اسرائيل ضرباتها خلال الأشهر الماضية على المطارات ومحيطها، بهدف تعطيل خطوط الإمداد الجوي التي تستخدمها طهران على نحو متزايد لإيصال السلاح إلى ميليشياتها في سوريا ولبنان، ومن ضمنها "حزب الله"، بحسب ما أكدت مصادر دبلوماسية واستخباراتية سابقاً لوكالة رويترز. وأوضحت حينها أن إسرائيل "ترى، منذ زمن طويل، أن ترسيخ إيران لأقدامها في سوريا، تهديد لأمنها القومي"، مضيفة أنها "توسع نطاق ضرباتها لتعطيل وسيلتها الجديدة لنقل الأسلحة".
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