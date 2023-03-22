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عربي-دولي

زيلينسكي: اقترحنا انضمام الصين لصيغة السلام الأوكرانية وننتظر الرد

Lebanon 24
22-03-2023 | 02:00
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف اقترحت على الصين أن تنضم إلى صيغة سلام أوكرانية لإنهاء الحرب، لكن بلاده لا تزال تنتظر إجابة.
جاء تصريحه خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
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واقترحت بكين في شباط الماضي خطة سلام مكونة من 12 نقطة، وتحث خطة الصين كلا الجانبين على الاتفاق على خفض تدريجي للتصعيد وتحذر من استخدام الأسلحة النووية.
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