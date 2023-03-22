19
o
بيروت
20
o
طرابلس
14
o
صور
22
o
جبيل
12
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
23
o
بشري
21
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
برلمان ليبيا يستدعي حكومة باشاغا لمساءلتها
Lebanon 24
22-03-2023
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرّر البرلمان الليبي استدعاء حكومة فتحي باشاغا، لمساءلتها بشأن مصروفات ونفقات عام 2022 وكذلك استجوابها عن أعمالها منذ تكليفها، وذلك قبل مصادقته على ميزانية هذا العام.
وأوضح المتحدث الرسمي للبرلمان عبدالله بليحق، أن أغلبية أعضاء البرلمان، طالبوا خلال جلسة عامة، باستدعاء حكومة باشاغا لمساءلتها بشأن الحسابات الختامية لمصروفات العام 2022.
Advertisement
كما من المرجحّ أن يطلب أعضاء البرلمان من رئيس الحكومة فتحي باشاغا، خلال جلسة المساءلة التي لم يتحدد موعدها بعد، تقريرا مفصلا عن مصروفات الحكومة منذ توليها مهامها خلال العام 2022 والعام 2023 وأوجه إنفاق الأموال التي حصلت عليها، إلى جانب تقييم أدائها وعملها.
انتقادات كبيرة
وبعد عام على تكليفها من قبل البرلمان، تعرّضت حكومة باشاغا إلى انتقادات كبيرة، خاصة بعد فشل محاولات دخولها إلى العاصمة طرابلس لتسلم السلطة من حكومة الوحدة الوطنية، وسط مطالبات بضرورة إدخال تعديلات على تركيبتها.
وفي يونيو من العام الماضي، وافق البرلمان على منح حكومة باشاغا ميزانية تقدرّ بـ89 مليار دينار، أي حوالي 18 مليار دولار، لكنها واجهت معضلة في تمويلها بسبب رفض المصرف المركزي بطرابلس تسييل هذا المبلغ.
وخلال هذا العام، اقترح باشاغا مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بـ57.5 مليار دينار، رفض البرلمان المصادقة عليها وطالب بتعديلها.
ومنذ العام الماضي، يدور صراع سياسي قوي بين حكومتي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة حول الشرعية والسلطة، وتنافس على الإيرادات العامة، ولا سيما أموال النفط التي تعتمد عليها البلاد في تمويل ميزانيتها العامة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد خطير للأرض بعد ظهور ثقب ضخم في الشمس.. وهذا ما سيحدث بين 23 و24 اذار (فيديو)
Lebanon 24
تهديد خطير للأرض بعد ظهور ثقب ضخم في الشمس.. وهذا ما سيحدث بين 23 و24 اذار (فيديو)
16:44 | 2023-03-22
22/03/2023 04:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فصل مذيع مشهور من عمله... من هو وما السبب؟ (صورة)
Lebanon 24
فصل مذيع مشهور من عمله... من هو وما السبب؟ (صورة)
09:05 | 2023-03-22
22/03/2023 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهوره وهو يحمل حقيبة "نسائية".. شاهدوا "التيشرت" التي ارتداها لؤي علامة (صور)
Lebanon 24
بعد ظهوره وهو يحمل حقيبة "نسائية".. شاهدوا "التيشرت" التي ارتداها لؤي علامة (صور)
15:50 | 2023-03-22
22/03/2023 03:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة بألف كلمة... تحية إلى جيشنا البطل
Lebanon 24
صورة بألف كلمة... تحية إلى جيشنا البطل
11:47 | 2023-03-22
22/03/2023 11:47:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟
10:43 | 2023-03-22
22/03/2023 10:43:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:02 | 2023-03-23
هزّة أرضيّة قوّية تضرب تركيا... ما هو مركزها؟
06:00 | 2023-03-23
روايات متضاربة لقصة المدمرة الأميركية في بحر الصين الجنوبي.. فما هي أهميته؟
05:30 | 2023-03-23
الانتشار العسكري الأميركي في أوروبا.. بدأته الحرب العالمية وعززه غزو أوكرانيا
05:00 | 2023-03-23
اردوغان يواجه انتكاسات كبيرة قبيل الانتخابات.. وتباين في خريطة معارضيه
05:00 | 2023-03-23
مزاعم "خطيرة جداً" تلاحق قوات بريطانيا.. ما علاقة أفغانستان؟
04:32 | 2023-03-23
تخوّف إسرائيلي كبير.. "الرّدع الأمني يتزعزع" وهذه علاقة لبنان!
فيديو
الإعلامية رابعة الزيات تُفاجئ الجمهور بالكشف عن عمرها.. كم تبلغ؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تُفاجئ الجمهور بالكشف عن عمرها.. كم تبلغ؟ (فيديو)
05:10 | 2023-03-21
23/03/2023 12:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينهن لاعبة من أصل لبناني.. فضيحة اعتداءات تهز عالم الشطرنج ضحيتها 8 نساء! (فيديو)
Lebanon 24
من بينهن لاعبة من أصل لبناني.. فضيحة اعتداءات تهز عالم الشطرنج ضحيتها 8 نساء! (فيديو)
01:34 | 2023-03-17
23/03/2023 12:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سجال مباشر واشتباك كلامي بين ضيف تركي ومقدم سوري.. شاهدوا ماذا حصل بينهما (فيديو)
Lebanon 24
سجال مباشر واشتباك كلامي بين ضيف تركي ومقدم سوري.. شاهدوا ماذا حصل بينهما (فيديو)
02:30 | 2023-03-16
23/03/2023 12:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact