Advertisement

عربي-دولي

انقطعت الكهرباء ولكن.. فريق طبي باكستاني يواصل إجراء عملية جراحية أثناء الزلزال (فيديو)

Lebanon 24
22-03-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1049645-638150667292425530.jpg
Doc-P-1049645-638150667292425530.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
بعد الزلزال الذي ضرب باكستان، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفريق طبي يجري عملية جراحية أثناء الزلزال.
 
وظهر الفريق الطبي الباكستاني في الفيديو أثناء الزلزال، وهو يقوم بالعمل ثم انقطعت الكهرباء، ولكن الفريق أظهر ثبات انفعالي كبير، حتى عادت الطاقة مرة أخرى عبر المولدات الاحتياطية
 
Advertisement
 
وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة أجزاء من باكستان لمدة 30 ثانية على الأقل مساء الثلاثاء، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 120 آخرين، كما تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
وشعر السكان بالهزات الأرضية في لاهور وإسلام أباد وروالبندي وكويتا وبيشاور وكوهات ولاكي مروات ومناطق أخرى من البلاد. (سكاي نيوز)

عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:02 | 2023-03-23
06:00 | 2023-03-23
05:30 | 2023-03-23
05:00 | 2023-03-23
05:00 | 2023-03-23
04:32 | 2023-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website