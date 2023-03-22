انقطعت الكهرباء ولكن.. فريق طبي باكستاني يواصل إجراء عملية جراحية أثناء الزلزال (فيديو)

بعد الزلزال الذي ضرب باكستان، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفريق طبي يجري عملية جراحية أثناء الزلزال.

وظهر الفريق الطبي الباكستاني في الفيديو أثناء الزلزال، وهو يقوم بالعمل ثم انقطعت الكهرباء، ولكن الفريق أظهر ثبات انفعالي كبير، حتى عادت الطاقة مرة أخرى عبر المولدات الاحتياطية

شاهد.. ردة فعل فريق طبي باكستاني أثناء إجراء عملية جراحية لحظة وقوع الزلزال القوي https://t.co/QtyoddgjG5pic.twitter.com/Ro6FIvKWXm — صحيفة المرصد (@marsdnews24) March 21, 2023 Advertisement

وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة أجزاء من باكستان لمدة 30 ثانية على الأقل مساء الثلاثاء، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 120 آخرين، كما تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وشعر السكان بالهزات الأرضية في لاهور وإسلام أباد وروالبندي وكويتا وبيشاور وكوهات ولاكي مروات ومناطق أخرى من البلاد. (سكاي نيوز)